В Україну повернули тіла 42 загиблих військових - Мінреінтеграції

15:30 27 грудня Київ, Україна

27 грудня відбулася чергова передача тіл – на підконтрольну Україні територію доставили 42 загиблих військовослужбовців, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні відбулася чергова передача тіл - доставили 42 загиблих". Усього уповноваженому із зниклих безвісти з моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників", - йдеться у повідомленні.

Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко наголосив, що робота з обміну військових продовжується.

"Незважаючи на те, що процес переговорів складний та тривалий, намагаємося його прискорювати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування захисників. Повернемо усіх", - додав він.

Зазначається, що Офіс Уповноваженого щодо зниклих безвісти разом із силовими структурами продовжують повертати додому захисників України.