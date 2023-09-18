В Україну повернули двох братів із окупованих територій

18:32 18 вересня Київ, Україна

В Україну повернули двох братів, 13-річного Кирила та 4-річного Сергія, які перебували на тимчасово окупованій території.

Їхня мати звернулася до Офісу Омбудсмена з проханням допомогти вивезти дітей на територію України, підконтрольну українській владі.

Про це повідомляє Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини.

На опублікованих фотографіях можна побачити дітей, які перебувають в Україні, у Центрі захисту прав дитини.