В Україну повернули 45 військових та двох дітей

В Україну вдалося повернути з полону 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби України та двох цивільних, повідомив керівник Офісу Президента.
Серед них – два офіцери, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонець із Херсона.
Також сьогодні повернули додому незаконно вивезених до росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару.
Їхня мати, бойовий медик, повернулася в Україну під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення.
Їхня мати, бойовий медик, повернулася в Україну під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення.
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