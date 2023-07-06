В Україну повернули 45 військових та двох дітей

15:58 06 липня Київ, Україна

В Україну вдалося повернути з полону 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби України та двох цивільних, повідомив керівник Офісу Президента.

Серед них – два офіцери, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонець із Херсона.

"Ми повертаємо захисників Маріуполя та Азовсталі. Є поранені воїни. Також військових із Донецького, включаючи Бахмут, Запорізького та Харківського напрямку. Кожен із них – герой. Наша команда разом із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими продовжує виконувати завдання президента Володимира Зеленського – повернути всіх”, - написав Єрмак.

Також сьогодні повернули додому незаконно вивезених до росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару.



Їхня мати, бойовий медик, повернулася в Україну під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення.