В Україну повернули 103 незаконно вивезених до росії дітей

Додому вдалося повернути вже 103 дитини, яких росіяни примусово вивезли з України. Про це розповів заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько.
За його словами, держава зараз напрацьовує механізми повернення незаконно вивезених до росії дітей та їхнє правове закріплення у законодавстві України.
Станом на ранок 16 листопада, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної збройної агресії російській федерації в Україні загинула 431 дитина і щонайменше 835 дітей отримали поранення.
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