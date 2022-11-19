В Україну повернули 103 незаконно вивезених до росії дітей

18:07 16 листопада Київ, Україна

Додому вдалося повернути вже 103 дитини, яких росіяни примусово вивезли з України. Про це розповів заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько.

“За даними національного інформаційного бюро, 11 129 дітей було незаконно депортовано на територію російської федерації. З них повернуто 103 дитини”, - сказав Шанько.

За його словами, держава зараз напрацьовує механізми повернення незаконно вивезених до росії дітей та їхнє правове закріплення у законодавстві України.

Станом на ранок 16 листопада, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної збройної агресії російській федерації в Україні загинула 431 дитина і щонайменше 835 дітей отримали поранення.