В Україну вдалося повернути підлітка з окупованої Луганщини

На підконтрольну Україні територію повернувся 14-річний хлопець, який тимчасово перебував на окупованій Луганській області.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про повернення 14-річного хлопця на підконтрольну Україні територію, де раніше тимчасово перебували російські окупанти в Луганській області. Цю інформацію опублікували у Телеграмі.
У квітні поточного року Анастасія звернулася до Мінреінтеграції із проханням допомогти повернути її 14-річного брата Павла з тимчасово захопленої території Луганської області.. Раніше Анастасія переїхала з Лисичанська до Дніпра, залишивши брата на Луганщині.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про повернення 14-річного хлопця на підконтрольну Україні територію, де раніше тимчасово перебували російські окупанти в Луганській області. Цю інформацію опублікували у Телеграмі.
У квітні поточного року Анастасія звернулася до Мінреінтеграції із проханням допомогти повернути її 14-річного брата Павла з тимчасово захопленої території Луганської області.. Раніше Анастасія переїхала з Лисичанська до Дніпра, залишивши брата на Луганщині.
Дізнавшись про це, Анастасія вирішила якнайшвидше забрати свого брата. Опіку було оформлено за спрощеною процедурою, що діє на період воєнного стану в Україні.
Мінреінтеграція висловила подяку громадському союзу "Українська мережа за права дитини" за допомогу у поверненні ще однієї української дитини.
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