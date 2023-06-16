В Україну вдалося повернути підлітка з окупованої Луганщини

12:06 08 червня Київ, Україна

На підконтрольну Україні територію повернувся 14-річний хлопець, який тимчасово перебував на окупованій Луганській області.



Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про повернення 14-річного хлопця на підконтрольну Україні територію, де раніше тимчасово перебували російські окупанти в Луганській області. Цю інформацію опублікували у Телеграмі.



У квітні поточного року Анастасія звернулася до Мінреінтеграції із проханням допомогти повернути її 14-річного брата Павла з тимчасово захопленої території Луганської області.. Раніше Анастасія переїхала з Лисичанська до Дніпра, залишивши брата на Луганщині.

"Нещодавно хлопець опинився у сирітському становищі і був поміщений у притулок у Луганську", - зазначили у Мінреінтеграції.

Дізнавшись про це, Анастасія вирішила якнайшвидше забрати свого брата. Опіку було оформлено за спрощеною процедурою, що діє на період воєнного стану в Україні.

"Днями Анастасія та Павло повернулися в Україну. Весь процес повернення зайняв близько місяця", - йдеться у повідомленні.



Мінреінтеграція висловила подяку громадському союзу "Українська мережа за права дитини" за допомогу у поверненні ще однієї української дитини.