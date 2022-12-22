В Україну вдалося повернути підлітка з Донбасу, якого "усиновила" російська родина

19 грудня, в понеділок, в Україну вдалося повернути 16-річного Сергія, який майже 8 місяців перебував у росії, де його "усиновила" російська родина.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець.
Відомо, що дитячий омбудсмен російської федерації, яка приїжджала для спілкування з дітьми для пропагандистських ЗМІ, марія львова-білова вирішила долю Сергія та інших вивезених українських дітей і відправила їх на усиновлення до російських родин.
У сім'ї, де довелося бути хлопцю, було троє власних дітей і вже один усиновлений. Із новою родиною Сергій не розмовляв.
За словами парубка, ставлення в тій сім'ї до нього було не жорстоким, проте весь час його не залишала думка про те, що він має повернутися до України. В один з чат-ботів Сергій написав, що хоче повернутися з росії додому і отримав відповідь, що йому в цьому допоможуть.
Подробиці повернення омбудсмен не повідомив, проте розповів, що вчора хлопця зустріли на кордоні з Україною і він щасливий, що нарешті вдома.
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