В Україну вдалося повернути підлітка з Донбасу, якого "усиновила" російська родина

12:58 20 грудня Київ, Україна

19 грудня, в понеділок, в Україну вдалося повернути 16-річного Сергія, який майже 8 місяців перебував у росії, де його "усиновила" російська родина.



Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець.

“Хлопець жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків, проте має сестру, а зараз ще й небайдужі співвітчизники, які готові йому допомагати. Після захоплення російськими окупантами рідного населеного пункту, його та багатьох інших дітей вивезли до Донецька, а потім до росії", – розповів омбудсмен.

Відомо, що дитячий омбудсмен російської федерації, яка приїжджала для спілкування з дітьми для пропагандистських ЗМІ, марія львова-білова вирішила долю Сергія та інших вивезених українських дітей і відправила їх на усиновлення до російських родин.



У сім'ї, де довелося бути хлопцю, було троє власних дітей і вже один усиновлений. Із новою родиною Сергій не розмовляв.

"Я просто навчався у коледжі, розмовляв із друзями, з якими там познайомився", - розповів хлопець, який освоював там напрямок автомеханіки.

За словами парубка, ставлення в тій сім'ї до нього було не жорстоким, проте весь час його не залишала думка про те, що він має повернутися до України. В один з чат-ботів Сергій написав, що хоче повернутися з росії додому і отримав відповідь, що йому в цьому допоможуть.



Подробиці повернення омбудсмен не повідомив, проте розповів, що вчора хлопця зустріли на кордоні з Україною і він щасливий, що нарешті вдома.