В Україну вдалося повернути двох дітей, незаконно вивезених до росії
11:36 06 лютого Київ, Україна
В Україну повернулися двоє дітей, яких депортували окупанти із Кремінної Луганської області. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.
"За сприяння Мінреінтеграції в Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію держави-агресора. Дівчинок тринадцяти та п'ятнадцяти років взяла під опіку та забрала додому їхня старша сестра. Сім'я зараз перебуває на Волині. Дві молодші сестри, які разом із мамою на момент вторгнення росії в Україну проживали у Кремінній Луганській області, були депортовані до Рязані. У росії мама померла, і діти потрапили до притулку", - повідомляють в ОВА.
Повідомляється, що до Мінреінтеграції звернулася старша сестра дівчаток, яка зі своєю родиною встигла евакуюватись до Волинської області.
Усі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дівчатами до їхнього повернення в Україну.
"Завдяки спільній роботі Мінреінтеграції, благодійній організації СОС Дитячі містечка в Україні, Державній прикордонній службі України, а також Службі у справах дітей Колківської селищної ради (Волинська область) українські діти повернулися на Батьківщину", - йдеться у повідомленні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі