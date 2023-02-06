В Україну вдалося повернути двох дітей, незаконно вивезених до росії

11:36 06 лютого Київ, Україна

В Україну повернулися двоє дітей, яких депортували окупанти із Кремінної Луганської області. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

"За сприяння Мінреінтеграції в Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію держави-агресора. Дівчинок тринадцяти та п'ятнадцяти років взяла під опіку та забрала додому їхня старша сестра. Сім'я зараз перебуває на Волині. Дві молодші сестри, які разом із мамою на момент вторгнення росії в Україну проживали у Кремінній Луганській області, були депортовані до Рязані. У росії мама померла, і діти потрапили до притулку", - повідомляють в ОВА.



Повідомляється, що до Мінреінтеграції звернулася старша сестра дівчаток, яка зі своєю родиною встигла евакуюватись до Волинської області.



Усі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дівчатами до їхнього повернення в Україну.