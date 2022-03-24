В Україну прийшло довгоочікуване зниження температури, однак дощі з грозами залишилися

Жителі Західної України можуть зітхнути спокійно - зливи і грози покинули їхню область, чого не скажеш про інші регіони країни. Синоптики обіцяють шквальний вітер силою до 15-20 м/с, зливи і град майже по всій Україні.
Центральний регіон України
У Вінницькій хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +25...+27 °С.
У Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській і Полтавській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +25...+27 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.
Північний регіон України
У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +23...+25 °С.
У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.
Східний регіон України
У Луганській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.
У Донецькій і Харківській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +26...+28 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.
В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +25...+27 °С.
У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +23...+25 °С.
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