В Україну прийшло довгоочікуване зниження температури, однак дощі з грозами залишилися

Жителі Західної України можуть зітхнути спокійно - зливи і грози покинули їхню область, чого не скажеш про інші регіони країни. Синоптики обіцяють шквальний вітер силою до 15-20 м/с, зливи і град майже по всій Україні.

Центральний регіон України

У Вінницькій хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +25...+27 °С.



У Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській і Полтавській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +25...+27 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.



Північний регіон України

У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +23...+25 °С.



У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.



Східний регіон України

У Луганській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.



У Донецькій і Харківській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +26...+28 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.



В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +25...+27 °С.



У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +23...+25 °С.