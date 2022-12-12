В Україну прибув словацький поїзд вперше після початку війни

10:53 12 грудня Київ, Україна

Зі словацького міста Кошице в Україну прибув перший рейс після початку повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомила Укрзалізниця.

"Перший з початку повномасштабного вторгнення рейс зі словацького Кошице прибув в українське Мукачеве: 30 перших пасажирів провели в дорозі трохи більше часу через хуртовини, але вже відігріваються кийзликами (дерунами)", – йдеться у повідомленні.





На станції Мукачеве посадка проходитиме з окремої платформи: "при виході з



Розклад рейсу: Вказано, що поїзд зупинятиметься у Чєрна-над-Тисою та Чопі – "новому залізничному хабі Закарпаття з рейсами до Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Полтави, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Ужгорода".На станції Мукачеве посадка проходитиме з окремої платформи: "при виході з вокзалу ліворуч до 10 хвилин пішки до західної платформи".Розклад рейсу:

№960/961 Кошице — Мукачеве о 08:46, прибуття о 14:00;

№962/963 Кошице — Мукачеве об 11:46 та прибувати о 16:53;

З Мукачева – о 14:48 та 18:16 прибуватиме о 18:17 та 21:33 відповідно.

Через Чоп:

у напрямку Мукачево – о 12:00 та 14:51;

у напрямку Кошице – о 16:13 та 19:26.

Рейс виконує словацький дизель-поїзд чеського виробництва на 78 місць + три веломісця.