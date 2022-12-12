В Україну прибув словацький поїзд вперше після початку війни

Зі словацького міста Кошице в Україну прибув перший рейс після початку повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомила Укрзалізниця.
Вказано, що поїзд зупинятиметься у Чєрна-над-Тисою та Чопі – "новому залізничному хабі Закарпаття з рейсами до Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Полтави, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Ужгорода".
На станції Мукачеве посадка проходитиме з окремої платформи: "при виході з вокзалу ліворуч до 10 хвилин пішки до західної платформи".
Розклад рейсу:
На станції Мукачеве посадка проходитиме з окремої платформи: "при виході з вокзалу ліворуч до 10 хвилин пішки до західної платформи".
Розклад рейсу:
- №960/961 Кошице — Мукачеве о 08:46, прибуття о 14:00;
- №962/963 Кошице — Мукачеве об 11:46 та прибувати о 16:53;
- З Мукачева – о 14:48 та 18:16 прибуватиме о 18:17 та 21:33 відповідно.
Через Чоп:
- у напрямку Мукачево – о 12:00 та 14:51;
- у напрямку Кошице – о 16:13 та 19:26.
Рейс виконує словацький дизель-поїзд чеського виробництва на 78 місць + три веломісця.
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