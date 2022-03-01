В Україну з-за кордону повернулися 80 тисяч людей

22:21 01 березень Київ, Україна

Украинские граждане, работающие или временно проживающие за границей, возвращаются на Родину для защиты суверенитета и территориальной целостности. Они пополняют ряды Вооруженных Сил, других военных формирований и сил территориальной обороны.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"За 5 суток отражения агрессии люди не только покидали Украину. На Родину вернулись почти 80 тысяч наших соотечественников, подавляющее большинство из которых — мужчины", — говорится в сообщении.

В связи с этим ГПСУ напоминает, что все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме. Проверка и пропускные операции предельно упрощены. Также сокращен список необходимых для пересечения границы документов.

Отметим, что согласно данным Госпогранслужбы на 28 февраля из Украины выехали 108 тысяч человек и почти 15 тысяч транспортных средств. Из них в страны Евросоюза и Молдовы выехало почти 96 тысяч украинских граждан, в Польшу — 61 тысяча, остальные уехали в Венгрию, Словакию и Румынию.