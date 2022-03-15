В Україну з табору для біженців в Сирії повернулася українка і її семеро дітей

Триває порятунок українок і їхніх дітей, які утримуються в таборах Сирії за те, що їхні чоловіки служили ІДІЛу. Як стало відомо, сьогодні вночі в аеропорту Києва приземлився літак, на якому прибули евакуйовані з сирійського табору для біженців українка і семеро її дітей.

Літак, який прилетів близько 2 години ночі, зустрічали міністр оборони Андрій Таран, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець і заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

У Сирії жінка і діти три роки жили в таборі Аль-Холл, де утримують тисячі жінок з дітьми, чиї чоловіки воювали на стороні терористичної організації "Ісламська держава".

Це вже друга група жінок і дітей, евакуйованих в Україну. Всього на цей момент вже повернули 15 жінок і дітей.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова зазначила, що МЗС спільно з іншими профільними відомствами продовжує працювати над найскорішими зустрічами всіх жінок і дітей, які досі залишаються в таборах біженців.

"Моменти, коли відчуваєш гордість за свою країну і колег, завдяки яким вирішуються найскладніші завдання. За моїми спостереженнями, такі моменти є пальним для руху вперед всієї країни, особливо коли мова йде про захист наших громадян. "Своїх не кидаємо" - часто говорить Дмитро Кулеба. Для дипломатів і консулів - це не порожній слоган, а професійне завдання", - написала вона в Facebook.

Джапарова також розповіла, що прибулі кілька років провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії в жахливих нелюдських умовах, де цінність життя нічого не коштує.

Раніше повідомлялося, що в таборах в Сирії утримують 40 українських жінок і дітей. Більшість з 40 утримуваних українців - діти, при цьому деяким з них не більше двох років.