В Україну йдуть заморозки: на Київщині оголошено II рівень небезпеки

14:20 27 квітень Київ, Україна

Через заморозки, що насуваються, на Київщині оголошено II (помаранчевий) рівень небезпеки.



Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок вночі, 28 квітня, на Київщині очікуються сильні заморозки в повітрі 0-5 °С, а вночі 29 квітня вірогідні заморозки на поверхні ґрунту 0-5 °С.



Крім того, вночі 28 квітня в південно-східній частині України очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 °С, там оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.



Вночі 29 квітня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 °С (I рівень небезпеки, жовтий).



При цьому в Сумській, Харківській і Луганській областях можливі сильні заморозки в повітрі 0-3 °С, там також оголошено II (помаранчевий) рівень небезпеки.