В Україну йде похолодання

07:39 16 жовтень Київ, Україна

Український гідрометцентр обіцяє сьогодні, 16 жовтня, незначне похолодання і опади.



У західних, північних, Полтавській і Харківській областях часом дощ. На решті території без істотних опадів. Вітер в західних і північних областях переважно північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південно-західний, 7-12 м/с.



Вночі температура в західних областях буде коливатися в межах 4-9 градусів. У північних областях вночі буде трохи тепліше - 7-12 градусів вище нуля, а вдень - 12-17 градусів тепла. На решті території вдень повітря прогріється до + 18-23. Вночі температура опуститься до + 9-14.



У Києві 16 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 10-12 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до + 13-15.