В Україну їдуть 473 тис. доз ковід-вакцини Pfizer для вакцинації вчителів

Згідно з міжнародною ініціативою COVAX, українці найближчими днями отримають більш ніж 473 тисячі доз ковід-вакцини Pfizer. Цією партією мають намір вакцинувати педагогів.
Про це Денис Шмигаль написав у Facebook.
Шмигаль також повідомив, що ведеться підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через "Дію".
Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я готує до відкриття на вихідних відповідні прищепні центри.
Перші такі пункти щеплення повинні відкритися у великих містах.
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