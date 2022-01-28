В Україну їдуть 473 тис. доз ковід-вакцини Pfizer для вакцинації вчителів

09:13 17 травень Київ, Україна

Згідно з міжнародною ініціативою COVAX , українці найближчими днями отримають більш ніж 473 тисячі доз ковід-вакцини Pfizer . Цією партією мають намір вакцинувати педагогів.



Про це Денис Шмигаль написав у Facebook.



Шмигаль також повідомив, що ведеться підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через "Дію".



Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я готує до відкриття на вихідних відповідні прищепні центри.



Перші такі пункти щеплення повинні відкритися у великих містах.