В Україну їдуть 473 тис. доз ковід-вакцини Pfizer для вакцинації вчителів

09:13 17 травень Київ, Україна

Згідно з міжнародною ініціативою COVAX, українці найближчими днями отримають більш ніж 473 тисячі доз ковід-вакцини Pfizer. Цією партією мають намір вакцинувати педагогів.

Про це Денис Шмигаль написав у Facebook.

Шмигаль також повідомив, що ведеться підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через "Дію".

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я готує до відкриття на вихідних відповідні прищепні центри.

Перші такі пункти щеплення повинні відкритися у великих містах.