В Україну їде гуманітарна допомога із Франції, Болгарії та Естонії

13:14 25 березня Київ, Україна

Гуманітарна допомога



▪Із Франції до Житомирської, Чернігівської, Донецької, Київської, Дніпропетровської, Львівської області виїхали 16 машин швидкої допомоги колективу «Solidarité ambulancière France-Ukraine», а також 1 швидка допомога від компанії Coqueletа.



▪️Уряд Болгарії ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги українцям та українським біженцям у сусідніх державах у розмірі 181 тисячі євро.



▪️Волонтерський штаб при Українській греко-католицькій церкві в Таллінні відправив 10 машин з медикаментами та їжею, а також зібрав понад 100 тисяч євро грошової допомоги.



▪️Мерія Таллінна відправляє до Львова та Києва 33 європейські палети з продуктами та медичними препаратами.