В Україну доставили перших «ловців шахедів». Вони вже захищають енергоінфраструктуру

15:09 27 січня Київ, Україна





Наразі закупили шість систем протидії ворожим безпілотникам. Це комплекси радарів та засобів глушення сигналу, які допомагають виявляти та блокувати ворожі



Дрон називається Fortem Drone Hunter F700, він оснащений радіолокаційним керуванням та штучним інтелектом. Може летіти на швидкості понад 100 кілометрів на годину. В Україну доставили перших «ловців шахедів», вони вже захищають енергетичні об'єкти від російських дронів-камікадзе, повідомили у Мінцифри.Наразі закупили шість систем протидії ворожим безпілотникам. Це комплекси радарів та засобів глушення сигналу, які допомагають виявляти та блокувати ворожі БПЛА Дрон називається Fortem Drone Hunter F700, він оснащений радіолокаційним керуванням та штучним інтелектом. Може летіти на швидкості понад 100 кілометрів на годину.

«Це найсучасніші оборонні технології, що захищають стратегічні об'єкти США», – кажуть у Мінцифри.

Збір на «ловців» у жовтні 2022 року відкрив Monobank разом із платформою United24 та волонтером Ігорем Лаченковим. Один «ловець» коштує приблизно 50 мільйонів гривень.