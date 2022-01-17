В українському ВНЗ будуть навчати художньої обробки бурштину
20:52 30 квітень Київ, Україна
У Волинському національному університеті ім. Лесі Українки з'явиться нова освітня програма - Художня обробка бурштину.
Про це заявив ректор ВНЗ Анатолій Цьось в п'ятницю, 30 квітня.
"28 квітня 2021 року на засіданні вченої ради університету прийнято рішення розпочати здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітньо-професійною програмою Художня обробка бурштину", - написав Цьось.
За його словами, таким чином випускники навчальних закладів зможуть отримати унікальну спеціальність.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі