В українській столиці на знак солідарності з кримськотатарським народом приспустили головний прапор України

09:31 18 травня Київ, Україна

Держпрапор України, встановлений у Меморіальному комплексі Національного музею історії України у Другій світовій війні, було приспущено сьогодні, 18 травня, на знак солідарності з кримськими татарами.

Про це повідомив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

18 травня виповнюється 79 років від початку депортації радянським режимом кримських татар із Криму. Депортація була насильницьким переселенням кримських татар із їхньої батьківщини – Криму, яке проводила радянська влада.

Згідно з постановою Верховної Ради України від 2015 року, день 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Ще 8 років тому в Україні визнали геноцидом депортацію кримських татар із Криму 1944 року. Сьогодні, майже через 80 років, ми як ніколи гостро відчуваємо біль кримськотатарського народу, змушеного нині жити під гнітом окупанта на нашій спільній землі. Тому місто на знак солідарності приспустило прапор у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу", - розповів чиновник.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров нагадав, що у планах москви – чергова спроба знищити цілий народ.

"Безкарне зло має властивість повертатися ще страшнішими злочинами. Ця аксіома підтверджується жахливими злочинами російської військової агресії, яка почалася військовим захопленням та окупацією Криму в лютому-березні 2014 року і триває повномасштабним вторгненням російських військ на материкову частину України, що здійснюється з 24 лютого 2022 року", - сказав Чубаров.

Зловісні плани москви мають на меті знищити незалежну Українську державу, стерти з землі український та кримськотатарський народи.