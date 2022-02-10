В українських школах оновлять програму з інформатики

В українських школах планується повністю оновити програму інформатики, повідомляє Мінцифра. Йдеться загалом зміст і ресурси предмета.
Нова програма стане основою, яка допоможе дітям легко знайти себе в ІТ-спеціальностях, розвивати країну, отримувати гідну оплату праці та стати найпотрібнішим спеціалістом на ринку.
Для створення нової програми з інформатики обіцяють залучити найкращих українських та європейських ІТ-експертів. Програму запропонують учням від 1 до 11 класів.
Пілотний проект із оновленою програмою буде запущено вже восени 2022 року. Його реалізує ініціатива EU4DigitalUA (програма допомоги ЄС із цифрової трансформації) з Міністерством освіти та науки.
Пілотний проект із оновленою програмою буде запущено вже восени 2022 року. Його реалізує ініціатива EU4DigitalUA (програма допомоги ЄС із цифрової трансформації) з Міністерством освіти та науки.
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