В українських школах оновлять програму з інформатики

18:01 10 лютий Київ, Україна

В українських школах планується повністю оновити програму інформатики, повідомляє Мінцифра. Йдеться загалом зміст і ресурси предмета.

«Зараз діти навчаються за старими підручниками та застарілим програмним забезпеченням, не вистачає вчителів з ІТ-освітою, а вчителі інформатики часто не оновлюють своїх знань», – коментують у міністерстві.

Нова програма стане основою, яка допоможе дітям легко знайти себе в ІТ-спеціальностях, розвивати країну, отримувати гідну оплату праці та стати найпотрібнішим спеціалістом на ринку.

Для створення нової програми з інформатики обіцяють залучити найкращих українських та європейських ІТ-експертів. Програму запропонують учням від 1 до 11 класів.



Пілотний проект із оновленою програмою буде запущено вже восени 2022 року. Його реалізує ініціатива EU4DigitalUA (програма допомоги ЄС із цифрової трансформації) з Міністерством освіти та науки.