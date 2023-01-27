15:16 27 січня Київ, Україна

В українських посольствах за кордоном можна буде одружитися, анулювати шлюб чи внести зміни до запису цивільного стану, повідомляє Мінрегіон.



Закордонні дипломатичні установи України отримали право користуватись Державним реєстром актів цивільного стану громадян рішенням Кабміну.



Окрім того, посольства за кордоном зможуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію незалежно від місця зберігання паперового оригіналу.



Реєстр посольств України та інших дипломатичних установ, де можна буде одружитися, буде визначено у Міністерстві закордонних справ. Рішення набуде чинності через 10 днів після публікації.



У зв'язку з військовим станом в Україні можна зареєструвати шлюб у день подання заяви. Крім того, доступна опція одруження у режимі відеозв'язку, без особистої присутності (для військових, правоохоронців та працівників лікарень).



За перші пів року 2022 року в Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів – 103 903. Це на 21% більше, ніж за той же період 2021 року, і абсолютний рекорд за останні сім років.