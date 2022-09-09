В Україні стартувала програма «Врятуй собі життя - перевірся на діабет»

19:29 16 лютого Київ, Україна

Головне завдання проєкту «Врятуй собі життя - перевірся на діабет» - підвищити рівень обізнаності про діабет і сприяти проведенню масової перевірки жителів країни.

Про це на пресконференції повідомили ініціатори проєкту ГО «Асоціація лідерів стійкого розвитку», передає Укрінформ.



Акція триватиме з 14 березня до 14 листопада, коли в світі відзначається Міжнародний день діабету. За попередніми розрахунками, в ній зможуть взяти участь до 1 млн осіб.

«Скринінг цукрового діабету допоможе забезпечити своєчасність лікування і зменшення смертності. Пропонуємо підтримати кампанію і через партнерство залучити людей до свідомого і своєчасного діагностування», - зазначила Тетяна Сахарук, голова Глобального договору ООН в Україні, який є інформаційним партнером акції.

Головна ідея полягає в залученні компаній для проведення експрес-тестів співробітникам, жителям населених пунктів, де присутній бізнес, та іншим категоріям громадян.

Проєкт повинен підвищити рівень обізнаності про діабет і сприяти проведенню масової перевірки жителів країни, перш за все категорій з найбільшим ступенем ризику: людей 45+, із зайвою вагою, підвищеним артеріальним тиском, хронічним панкреатитом і т.п.

Учасники тестування будуть проінформовані як про позитивні сторони скринінгу, так і про негативні - пов'язані, наприклад, з можливістю помилкових результатів і зайвим хвилюванням. Всі відходи після проведення тестів будуть утилізовані відповідно до законодавства.

«На забезпечення хворих на діабет держава витрачає значні кошти. У 2020 році в бюджеті було передбачено на ці цілі 1,2 млрд грн. В цьому році в першому півріччі виділені 867 млн грн субвенцій на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та хворих на нецукровий діабет. А з липня 2021 року інсулін увійде до переліку лікарських засобів, що підлягають реімбурсації в рамках Програми медичних гарантій НСЗУ. Однак через збільшення захворюваності діабетом необхідно проаналізувати доцільність підтримки з боку держави профілактичних заходів, в тому числі проведення повноцінного скринінгу на державному рівні. Упевнений, що для прийняття такого рішення можуть бути і підсумки цієї акції, ініційованої громадськістю сьогодні», - розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

За оптимістичною оцінкою Міжнародної діабетичної федерації, враховуючи чисельність населення України, майже 3 млн дорослого населення живуть з діабетом другого типу, поширеність захворювання становить 8,4%.

«Діабет діагностують в установах охорони здоров'я та при проведенні деяких масових кампаній. Однак до 50% всіх випадків залишаються недіагностованими. Люди уникають діагностики діабету, оскільки не розуміють високого ризику для життя і бояться, що подальше тривале лікування буде пов'язане зі значними витратами. Але своєчасна діагностика може допомогти запобігти тяжким наслідкам захворювання», - прокоментувала доктор медичних наук, професорка кафедри ендокринології, лікарка вищої категорії Наталія Спринчук.

Як зазначила голова Фонду «Діабетик» Наталія Власенко, захворюваність на діабет можна знизити, якщо інформувати населення про чинники ризику і перші ознаки діабету. «У європейських країнах створена система, яка мотивує людей вчитися компенсувати своє захворювання. І в більшості з них введені державні програми з раннього скринінгу, профілактики діабету, а також його ускладнень.

У цивілізованих країнах багато років діє гасло: «Діабет - не вирок, а певний спосіб життя». З самого початку людей з діабетом навчають і налаштовують в цьому напрямку. У цих країнах введені не тільки державні медичні програми з надання висококваліфікованої медичної та психологічної допомоги, а й ті, які мотивують пацієнтів вчитися жити з діабетом. Ми повинні об'єднатися, щоб змінити ситуацію в Україні на краще і сконцентрувати зусилля на своєчасну профілактику, ранню діагностику, сучасні методи лікування та ефективний контроль діабету», - зазначила вона.

Приєднатися до проєкту можна, заповнивши анкету на сайті.



Згідно зі статистикою, оприлюдненою організаторами, в світі 463 млн дорослих (20-79 років) живуть з діабетом; до 2045 року ця цифра збільшиться до 700 млн; кожна п'ята людина у віці 65+ страждає на діабет; кожен другий (232 млн) не знає, що хворіє на діабет; діабет став причиною 4,2 млн смертей в 2019 році; більше ніж 1,1 млн дітей і підлітків живуть з діабетом першого типу; 374 млн осіб мають підвищений ризик розвитку діабету другого типу; 2 з 3 людей з діабетом живуть в місті; на ранніх стадіях захворювання симптомів немає; скринінг показує підвищений цукор в середньому у кожного п'ятого.