В Україні стартувала програма «Врятуй собі життя - перевірся на діабет»

Головне завдання проєкту «Врятуй собі життя - перевірся на діабет» - підвищити рівень обізнаності про діабет і сприяти проведенню масової перевірки жителів країни.
Про це на пресконференції повідомили ініціатори проєкту ГО «Асоціація лідерів стійкого розвитку», передає Укрінформ.
Акція триватиме з 14 березня до 14 листопада, коли в світі відзначається Міжнародний день діабету. За попередніми розрахунками, в ній зможуть взяти участь до 1 млн осіб.
Акція триватиме з 14 березня до 14 листопада, коли в світі відзначається Міжнародний день діабету. За попередніми розрахунками, в ній зможуть взяти участь до 1 млн осіб.
Головна ідея полягає в залученні компаній для проведення експрес-тестів співробітникам, жителям населених пунктів, де присутній бізнес, та іншим категоріям громадян.
Проєкт повинен підвищити рівень обізнаності про діабет і сприяти проведенню масової перевірки жителів країни, перш за все категорій з найбільшим ступенем ризику: людей 45+, із зайвою вагою, підвищеним артеріальним тиском, хронічним панкреатитом і т.п.
Учасники тестування будуть проінформовані як про позитивні сторони скринінгу, так і про негативні - пов'язані, наприклад, з можливістю помилкових результатів і зайвим хвилюванням. Всі відходи після проведення тестів будуть утилізовані відповідно до законодавства.
За оптимістичною оцінкою Міжнародної діабетичної федерації, враховуючи чисельність населення України, майже 3 млн дорослого населення живуть з діабетом другого типу, поширеність захворювання становить 8,4%.
Як зазначила голова Фонду «Діабетик» Наталія Власенко, захворюваність на діабет можна знизити, якщо інформувати населення про чинники ризику і перші ознаки діабету. «У європейських країнах створена система, яка мотивує людей вчитися компенсувати своє захворювання. І в більшості з них введені державні програми з раннього скринінгу, профілактики діабету, а також його ускладнень.
Приєднатися до проєкту можна, заповнивши анкету на сайті.
Згідно зі статистикою, оприлюдненою організаторами, в світі 463 млн дорослих (20-79 років) живуть з діабетом; до 2045 року ця цифра збільшиться до 700 млн; кожна п'ята людина у віці 65+ страждає на діабет; кожен другий (232 млн) не знає, що хворіє на діабет; діабет став причиною 4,2 млн смертей в 2019 році; більше ніж 1,1 млн дітей і підлітків живуть з діабетом першого типу; 374 млн осіб мають підвищений ризик розвитку діабету другого типу; 2 з 3 людей з діабетом живуть в місті; на ранніх стадіях захворювання симптомів немає; скринінг показує підвищений цукор в середньому у кожного п'ятого.
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