В Україні зареєстровано майже 120 тисяч безробітних

11:10 14 червня Київ, Україна

Станом на початок червня в Україні статус безробітного мали 119,2 тисячі осіб, понад дві третини з них — жінки, повідомляє Державна служба зайнятості.

"Станом на 1 червня 2023 року мали статус безробітного 119,2 тисячі осіб. У загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 33,7 тисячі осіб (або 29%), жінки – 85,5 тисячі осіб (або 71%)", – йдеться у повідомленні.

23% зареєстрованих безробітних мають вік до 35 років; 29% – від 35 до 44 років; 29% – від 45 до 55 років; та 19% - понад 55 років. При цьому 43% зареєстрованих безробітних здобули вищу освіту, 36% – професійно-технічну, 21% – загальну середню освіту.



Серед зареєстрованих безробітних 19% раніше зайняті у сфері торгівлі, 17% - у державному управлінні, обороні, обов'язковому соціальному страхуванні, 15% - у переробній промисловості, 12% - у сільському, лісовому та рибному господарстві.



Станом на 1 червня 2023 року кількість вакансій, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, склала 41,3 тисячі порівняно з 25,3 тисячі у червні 2022-го. При цьому станом на 1 червня 2023 року, в середньому по Україні, на одне вільне робоче місце претендували 3 безробітні.