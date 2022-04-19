В Україні зареєстровано понад 1,4 млн. внутрішніх переселенців

07:17 19 квітня Київ, Україна

Станом на 18 квітня понад 1,4 млн українців зареєструвалися як нові всередині переміщені особи. Такі дані озвучила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна у ефірі телемарафону.



За її словами, виплати у розмірі 2000 гривень для дорослих та 3000 – для дітей чи дорослих з інвалідністю розпочалися з 8 квітня, гроші отримали вже 250 тисяч українців.



Водночас, зазначили міністр, через велику кількість вимушено переміщених людей у багатьох громадах утворилися великі черги на реєстрацію.



"Але найближчими днями, я сподіваюся, що навіть із завтрашнього дня, стати на облік як внутрішньо переміщена особа та подати заву на допомогу на проживання можна буде через Дію, не виходячи з дому, без черг та зайвих паперів", - сказала Лазебна.