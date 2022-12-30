В Україні запрацювали 11 500 "пунктів незламності" - ОПУ

16:18 30 грудня Київ, Україна

Станом на кінець 2022 року в Україні працюють майже 11,5 тисячі "пунктів незламності", відкритих за сприяння Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), бізнесу та органів місцевої влади.



Про це 30 грудня заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"В Україні діє майже 11 500 "пунктів незламності". Їх організували обласна влада, ДСНС та відповідальний бізнес, щоб у разі надзвичайної ситуації наші люди мали зв'язок та допомогу”, - зазначив він на своєму Telegram-каналі.

Чиновник додав, що українська влада займається відновленням нормального життя у населених пунктах, звільнених від російської окупації.

"З лютого до сьогодні деокуповано 1884 населені пункти. Відразу за ЗСУ туди прийшла українська влада. Відновлення інфраструктури, електро-, водо- та газопостачання, гуманітарна допомога, відновлення державних послуг, грошові виплати. З перших днів війни ми відновлюємо все, що росіяни зруйнували – житло, лікарні, школи, інфраструктуру, енергетику”, – наголосив Тимошенко.

За його словами, на територіях, що звільнилися, вдалося відновити вже понад 15 тисяч інфраструктурних об'єктів.

"Інфраструктура - один із наших основних пріоритетів. Вже відновлено 15 199 об'єктів, практично стільки ж у процесі. Наразі організовано захист 297 енергетичних об'єктів. Фахівці працюють 24/7, щоб люди могли отримувати світло, тепло та воду", – зазначив чиновник.

Крім того, на північному кордоні Україна облаштовує захисні споруди — протитранспортні та протипіхотні загородження, мінно-вибухові загородження та залізобетонні секції, які мають запобігти новому російському вторгненню, додав Кирило Тимошенко.