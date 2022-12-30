В Україні запрацювали 11 500 "пунктів незламності" - ОПУ

Станом на кінець 2022 року в Україні працюють майже 11,5 тисячі "пунктів незламності", відкритих за сприяння Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), бізнесу та органів місцевої влади.
Про це 30 грудня заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Про це 30 грудня заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Чиновник додав, що українська влада займається відновленням нормального життя у населених пунктах, звільнених від російської окупації.
За його словами, на територіях, що звільнилися, вдалося відновити вже понад 15 тисяч інфраструктурних об'єктів.
Крім того, на північному кордоні Україна облаштовує захисні споруди — протитранспортні та протипіхотні загородження, мінно-вибухові загородження та залізобетонні секції, які мають запобігти новому російському вторгненню, додав Кирило Тимошенко.
Після масованого обстрілу військами росії 23 листопада в Україні почали розгортати "пункти незламності". "Пункти незламності" - це місця, де у разі тривалого відключення світла через обстріл людина може підзарядити мобільні пристрої, зігрітися і випити гарячі напої. Пункти можна знайти на онлайн-карті.
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