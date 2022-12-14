В Україні запрацював новий алгоритм реєстрації авто

19:22 14 грудня Київ, Україна

З 14 грудня у сервісних центрах МВС діє новий алгоритм реєстрації/перереєстрації транспортних засобів. Тепер реєстрація авто проходитиме швидше.



Про це розповіла начальниця управління комунікації Головного сервісного центру МВС Катерина Самітовська.



Вона наголосила, що сьогодні набули чинності дві постанови Кабінету Міністрів України, які вносять зміни до процедури надання послуг, пов'язаних із реєстрацією та перереєстрацією транспортних засобів в Україні. Ці зміни дозволять отримувати онлайнові послуги.



Чому змінилися правила

За словами Самітовської, МВС хоче спростити алгоритм отримання будь-яких державних послуг та скоротити час оформлення документів. Тому перереєстрація та реєстрація авто має відбуватися в один день.

"Раніше продавець і покупець зверталися до сервіс-центру МВС, і довго проходили різні сходинки, щоб зареєструвати або перереєструвати автомобіль. Тепер є можливість продавцеві авто пройти спочатку експертне дослідження в будь-якому місті. Потім звернутися до будь-якого сервісного центру МВС для реєстрації транспортного засобу, витративши до 30 хв. Цей експертний висновок діє 10 днів", - сказала вона.

Пакет документів залишається без змін:

паспорт,

ідентифікаційний код,

свідоцтво реєстрації транспортного засобу.

У МВС зазначили, що спрощується алгоритм експертного дослідження тоді, коли автомобіль новий, коли не потрібна зміна анкетних даних власника. І при процедурі вибракування: коли авто не придатне для використання і його потрібно утилізувати.

"Експертні служби МВС знаходяться біля кожного сервісного центру МВС. Тут діє електронна черга. Талончик можна взяти як на сайті, так і в терміналі приміщень сервісного центру МВС", - сказала Самітовська.

Такі зміни, за її словами, дозволять у майбутньому виділити експертну оцінку та розробити такий функціонал, де реєстрація проводитиметься онлайн.



Які нововведення діють під час воєнного стану

Під час воєнного стану у нас діє електронна черга на послуги. Також покращено отримання посвідчення водія: зокрема, не потрібно надавати медичну довідку при заміні посвідчення водія.