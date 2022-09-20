В Україні запрацював «Єдиний портал вакансій»

"Єдиний портал вакансій" запрацював в Україні, тепер громадянам легше шукатиме роботу. Нові вакансії з'являються на порталі як реального часу.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Новий портал дозволяє знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі або напряму, очікуваного рівня зарплати.
Створення порталу ініціювало Міністерство економіки та Державна служба зайнятості навесні 2022 року. Наприкінці травня Міністерство економіки підписало договір із Державною службою зайнятості та шістьма найбільшими сайтами з працевлаштування.
Створення порталу ініціювало Міністерство економіки та Державна служба зайнятості навесні 2022 року. Наприкінці травня Міністерство економіки підписало договір із Державною службою зайнятості та шістьма найбільшими сайтами з працевлаштування.
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