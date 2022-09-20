В Україні запрацював «Єдиний портал вакансій»

15:47 20 вересня Київ, Україна

"Єдиний портал вакансій" запрацював в Україні, тепер громадянам легше шукатиме роботу. Нові вакансії з'являються на порталі як реального часу.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам, і сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План Відновлення України передбачає створення понад 1 млн.. 700 тисяч робочих місць упродовж наступних років. Отже, «Єдиний портал вакансій» буде дуже корисним і в майбутньому», – наголосила перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Новий портал дозволяє знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі або напряму, очікуваного рівня зарплати.



Створення порталу ініціювало Міністерство економіки та Державна служба зайнятості навесні 2022 року. Наприкінці травня Міністерство економіки підписало договір із Державною службою зайнятості та шістьма найбільшими сайтами з працевлаштування.