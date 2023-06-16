В Україні запустять центр протидії шахрайським операціям при кіберполіції

14:23 26 травня Київ, Україна





Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



За його словами, наразі Міністерство внутрішніх справ працює з



Клименко зазначив, що за кордоном набагато важче "діставати" зловмисників, тому дуже важлива співпраця з Європолом, з європейськими колегами, а також з міністерствами внутрішніх справ та працівниками кіберполіції інших країн для того, щоб мати інформацію та швидше розкривати злочини.



Поки що правоохоронці розкривають лише близько 30% випадків шахрайства. В Україні наприкінці літа – на початку осені при кіберполіції почне функціонувати центр, який протидіятиме шахрайським операціям.Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.За його словами, наразі Міністерство внутрішніх справ працює з Нацбанком , щоб мінімізувати втрати людей, які все ж таки потрапили на гачок шахраїв. Знову центр швидко реагуватиме на виклики, щоб мінімізувати вплив шахраїв, які працюють не лише з території України, а й за її межами.Клименко зазначив, що за кордоном набагато важче "діставати" зловмисників, тому дуже важлива співпраця з Європолом, з європейськими колегами, а також з міністерствами внутрішніх справ та працівниками кіберполіції інших країн для того, щоб мати інформацію та швидше розкривати злочини.Поки що правоохоронці розкривають лише близько 30% випадків шахрайства.

"Але ми насамперед закриваємо джерела, центри, закриваємо взагалі їм доступ до роботи з Україною. Це стосується і серверного обладнання, і "роботи" у місцях позбавлення волі і не лише на вільних територіях, а й на тимчасово окупованих територіях", - наголосив чиновник.

Після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України фішингові сайти набули особливої популярності серед кібершахраїв. Злочинці маскують сайти під ресурси для оформлення соціальних виплат від держави, фондів, міжнародних організацій.



Щоб не стати жертвою шахраїв, варто звернути увагу на те, що фішинговий сайт виражає насамперед відмінність в URL-адресі. Йдеться про зайві символи або неправильне написання. Користувачам завжди необхідно уникати підозрілих гіперпосилань та не вводити конфіденційні дані. Тому для шопінгу рекомендується використовувати перевірені сайти, а інформацію про соцвиплати отримувати з офіційних сторінок державних органів.