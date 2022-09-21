В Україні запустили сайт для допомоги людям із вразливих груп населення

17:24 21 вересня Київ, Україна

В Україні запустили сайт "Допомога", на якому можна знайти інформацію про можливість отримання гуманітарної допомоги, перетин кордону та порядок набуття статусу внутрішньо переміщеної особи.



На цьому ресурсі внутрішньо переміщені особи, біженці, пенсіонери та люди з інвалідністю можуть отримати поради щодо роботи, освіти та психологічної підтримки під час війни.

«Відсутність інформації в доступному форматі, неможливість самостійно долучитися до евакуаційних маршрутів, непристосованість укриттів та притулків для тимчасового проживання – все це лише посилювало і без того сильну розгубленість серед людей з інвалідністю та людей старшого віку», – зазначила генеральна секретарка ВГО «Національна Асамблея» з інвалідністю України” Вікторія Назаренко.

Керівник відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні Фредерік Куне вважає, що в умовах війни цифрові технології мають допомагати вразливим верствам населення.

“З початком повномасштабного вторгнення люди з інвалідністю і старші люди опинилися в стані страшної невизначеності. Цей вебресурс стане для них міцною опорою в ці нелегкі часи та допоможе відновити віру у краще майбутнє", – наголосив він.

У свою чергу виконавиця обов'язків Постійного представника ПРООН в Україні Манал Фоуані зазначила, що настав час для розробки інклюзивного плану щодо відновлення України.