В Україні запустили сайт для допомоги людям із вразливих груп населення

В Україні запустили сайт "Допомога", на якому можна знайти інформацію про можливість отримання гуманітарної допомоги, перетин кордону та порядок набуття статусу внутрішньо переміщеної особи.
На цьому ресурсі внутрішньо переміщені особи, біженці, пенсіонери та люди з інвалідністю можуть отримати поради щодо роботи, освіти та психологічної підтримки під час війни.
На цьому ресурсі внутрішньо переміщені особи, біженці, пенсіонери та люди з інвалідністю можуть отримати поради щодо роботи, освіти та психологічної підтримки під час війни.
Керівник відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні Фредерік Куне вважає, що в умовах війни цифрові технології мають допомагати вразливим верствам населення.
У свою чергу виконавиця обов'язків Постійного представника ПРООН в Україні Манал Фоуані зазначила, що настав час для розробки інклюзивного плану щодо відновлення України.
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