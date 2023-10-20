В Україні запустили портал "Залізне укриття" з інформацією про стан укриттів

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявив, що в Україні розпочав роботу портал "Залізне укриття", де буде подано інформацію про упорядкування укриттів.
Про це Олександр Камишин сказав під час презентації проєкту "Залізне укриття", повідомляє кореспондент Громадського.
Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, який очолює координаційний штаб із укриттям, поінформував, що на порталі буде оприлюднено інформацію про стан об'єктів по областях.
Ткаченко додав, що фонд захисних споруд цивільного захисту, який становить 61 803 об'єкти, постійно змінюватиметься.
Камишин також розповів, що до кінця цього року за планом мають відремонтувати 2 956 укриттів і зазначив, що вже упорядковано 3 891 укриття.
З сайтом "Залізне укриття" можна ознайомитись за посиланням.
З сайтом "Залізне укриття" можна ознайомитись за посиланням.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі