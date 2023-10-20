В Україні запустили портал "Залізне укриття" з інформацією про стан укриттів

07:05 20 жовтня Київ, Україна

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявив, що в Україні розпочав роботу портал "Залізне укриття", де буде подано інформацію про упорядкування укриттів.
 
Про це Олександр Камишин сказав під час презентації проєкту "Залізне укриття", повідомляє кореспондент Громадського.
"Ми запускаємо сьогодні робочий портал, який називається "Залізне укриття", в якому можна постійно знаходити інформацію про те, які укриття вже упорядковано, які укриття в процесі ремонту і які укриття в планах", - сказав Камишин.
Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, який очолює координаційний штаб із укриттям, поінформував, що на порталі буде оприлюднено інформацію про стан об'єктів по областях.
"Ми показуємо ситуацію у розрізі кожної області, регіону та населеного пункту. Ви зможете побачити докладніше на сайті", - сказав Ткаченко.
Ткаченко додав, що фонд захисних споруд цивільного захисту, який становить 61 803 об'єкти, постійно змінюватиметься.
"За результатами кожної ревізії ми значну кількість укриттів прибираємо з фонду, і частину потім знову додаємо. Це живий процес", - сказав голова Мінстратегпрому Камишин.
Камишин також розповів, що до кінця цього року за планом мають відремонтувати 2 956 укриттів і зазначив, що вже упорядковано 3 891 укриття.

З сайтом "Залізне укриття" можна ознайомитись за посиланням.