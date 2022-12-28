18:03 28 грудня Київ, Україна

Міністерство розвитку громад та територій України запустило інтернет-портал, присвячений законопроєкту №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності".



Про це повідомляється на Facebook-сторінці Мінрегіону.

"В Україні запустили портал про реформу містобудування, на якому можна ознайомитися з концепцією реформи, переглянути відео обговорень та отримати відповіді на найпоширеніші питання", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, портал містить інформацію про законопроєкт №5655, а також "головні "міфи" про документ та відповіді. Міністерство стверджує, що він також надає можливість відвідувачам поставити питання щодо реформи та отримати зворотний зв'язок.