В Україні запустили портал про реформу містобудування

Міністерство розвитку громад та територій України запустило інтернет-портал, присвячений законопроєкту №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності".
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Мінрегіону.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Мінрегіону.
Зокрема, портал містить інформацію про законопроєкт №5655, а також "головні "міфи" про документ та відповіді. Міністерство стверджує, що він також надає можливість відвідувачам поставити питання щодо реформи та отримати зворотний зв'язок.
Портал доступний за посиланням.
Народні депутати ухвалили законопроєкт 5655 1 липня 2021 року. Документ, зокрема, передбачає ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), яка раніше виконувала функції з державного містобудівного нагляду. Цей орган погоджував уведення об'єктів в експлуатацію. Після ліквідації ДАБІ замовник може сам обирати, хто контролюватиме будівництво: виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань містобудівного контролю або приватні контролери – уповноважені юридичні особи, з якими він укладає договір.
Ще одне положення законопроєкту – створення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Реєстрація права на виконання підготовчих та будівельних робіт здійснюватиметься лише через цю електронну систему. Право користуватися цим реєстром дадуть нотаріусам та державним реєстраторам.
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