В Україні запустили онлайн-курс про міжнародне гуманітарне право

14:33 08 лютий Київ, Україна





Курс представлено на



Він був розроблений для підвищення рівня обізнаності з питань міжнародного гуманітарного права, розуміння важливості викликів, пов'язаних із деокупацією та реінтеграцією тимчасово окупованого Криму та східних територій України.



Учасники курсу можуть дізнатися про основні поняття міжнародного гуманітарного права, його історію становлення та розвитку, принципи.



Автори курсу вважають, що в умовах російсько-української війни важливе значення має поширення знань з міжнародного гуманітарного права, яке забезпечує захист жертв війни та регулює засоби та методи ведення воєнних дій. Курс також визначає дію таких прав, як право на життя, право на свободу думки, совісті, релігії, справедливий суд, заборону тортур та рабства.



Освітня платформа Prometheus опублікувала онлайн-курс під назвою "Вивчаючи міжнародне гуманітарне право".Курс представлено на сторінці освітньої платформи.Він був розроблений для підвищення рівня обізнаності з питань міжнародного гуманітарного права, розуміння важливості викликів, пов'язаних із деокупацією та реінтеграцією тимчасово окупованого Криму та східних територій України.Учасники курсу можуть дізнатися про основні поняття міжнародного гуманітарного права, його історію становлення та розвитку, принципи.Автори курсу вважають, що в умовах російсько-української війни важливе значення має поширення знань з міжнародного гуманітарного права, яке забезпечує захист жертв війни та регулює засоби та методи ведення воєнних дій. Курс також визначає дію таких прав, як право на життя, право на свободу думки, совісті, релігії, справедливий суд, заборону тортур та рабства.

Проєкт складається з десяти модулів, що мають експертні та методичні відеолекції, текстові матеріали та тест для закріплення знань.

Після завершення курсу слухачі, зокрема, розрізнятимуть емблеми та знаки, що використовуються під час збройного конфлікту, будуть ознайомлені з основами безпеки у період бойових дій та дізнаються про правосуддя перехідного періоду.



Цей курс розробила група експертів-практиків Української Гельсінської спілки з прав людини та Товариства Червоного Хреста України за підтримки Міністерства освіти і науки України. Це група юристів-міжнародників з більш ніж 15-річним досвідом у викладанні та застосуванні міжнародного гуманітарного права, спеціалістів із трансформації конфліктів та з досвідом викладання прав людини.