В Україні запустили нові платформи, де фіксують військові злочини росії

07:49 31 травня Київ, Україна

В Україні з'явилася платформа "Книга пам'яті", де збирають історії свідків та жертв військових злочинів росії, а також платформа Kremlin's Voice – база російських пропагандистів.

На сайті "Книга пам'яті" активісти громадської організації Internews Ukraine зазначають, що "Книга" — це збірка історій, що трапилися з українцями з початку повномасштабного вторгнення: "Депортації українців, вбивство мирних жителів, затримання та тортури полонених та військовослужбовців, виявлення масових поховань в регіонах...".

"Кожна історія унікальна. Але в них одне спільне — свідчення про жахливі події, що сталися через агресію росії проти України. "Книга пам'яті" - це віртуальний архів, місце, де можна дослідити наслідки російсько-української війни", - зазначила старший аналітик проєкту Олена Гришко.

Усі тексти ілюстровані зображеннями, створеними штучним інтелектом.

У базі представлені російські пропагандисти, які інформаційно супроводжують агресію росії проти України та чия риторика створювала основу для агресії та скоєння військових злочинів. В базі збирають докази такої діяльності.



Приклади агресивних висловлювань пропагандистів, які розміщені на платформі, можуть стати доказовою базою при притягненні їх до кримінальної відповідальності, зазначають організатори.



Усі охочі можуть розширити цю базу — поділитися ім'ям пропагандиста та підтвердженням його ворожої діяльності, а аналітики Internews Ukraine перевірять та створять досьє.