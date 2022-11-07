В Україні запустили "Національний кадровий резерв". Що це

10:24 07 листопада Київ, Україна

В Україні запущено "Національний кадровий резерв". Проєкт із використанням штучного інтелекту допоможе українцям знайти роботу чи відкрити власну справу.





Як це працюватиме

Штучний інтелект повинен визначити пул професій, що відповідає здібностям та рівню soft skills людини. Для цього потрібно пройти



Ці дані автоматично формуються в інтерактивному резюме, яке можна надіслати роботодавцю через Єдиний портал вакансій або роздрукувати та взяти з собою на співбесіду.



Інтерактивне резюме дозволить людині мати перевагу у роботодавця перед іншими претендентами зі стандартними резюме, адже містить інформацію, яка «потрібна рекрутеру для розуміння відповідності вимогам актуальної вакансії», вважають у Нацслужбі зайнятості.



Якщо штучний інтелект виявив, що людина схильна до ведення своєї справи, то в рамках Національного кадрового резерву працює навчання підприємництву.



Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.Штучний інтелект повинен визначити пул професій, що відповідає здібностям та рівню soft skills людини. Для цього потрібно пройти тестування Ці дані автоматично формуються в інтерактивному резюме, яке можна надіслати роботодавцю через Єдиний портал вакансій або роздрукувати та взяти з собою на співбесіду.Інтерактивне резюме дозволить людині мати перевагу у роботодавця перед іншими претендентами зі стандартними резюме, адже містить інформацію, яка «потрібна рекрутеру для розуміння відповідності вимогам актуальної вакансії», вважають у Нацслужбі зайнятості.Якщо штучний інтелект виявив, що людина схильна до ведення своєї справи, то в рамках Національного кадрового резерву працює навчання підприємництву.

"Національний кадровий резерв" безкоштовно доступний 24/7 усім українцям, незважаючи на місцезнаходження під час та після завершення військових дій.