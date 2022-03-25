В Україні запустили NFT-музей путінської війни

В Україні було запущено перший NFT-музей війни, щоб фіксувати злочини РФ та перераховувати кошти на гуманітарні потреби.
Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Всі твори представлені у цифровому вигляді як NFT-токени, які можуть придбати усі бажаючі. Кошти від продажу колекції будуть перераховані на офіційний Ethereum-гаманець для Мінцифри на гуманітарні потреби українців.
У першій частині NFT-колекції будуть твори українських художників. Незабаром у музей увійдуть твори художників з усього світу, відібрані світовими дизайнерами та художниками.
У першій частині NFT-колекції будуть твори українських художників. Незабаром у музей увійдуть твори художників з усього світу, відібрані світовими дизайнерами та художниками.
Проект запустило Міністерство цифрової трансформації разом із українською блокчейн-спільнотою.
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