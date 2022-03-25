В Україні запустили NFT-музей путінської війни

19:59 25 березня Київ, Україна

В Україні було запущено перший NFT-музей війни, щоб фіксувати злочини РФ та перераховувати кошти на гуманітарні потреби.



Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"У NFT-музеї поєднується блокчейн-технологія, мистецтво та фіксація історичних фактів. Він допоможе поширити правду про російські військові злочини щодо українців", – пише відомство.

Всі твори представлені у цифровому вигляді як NFT-токени, які можуть придбати усі бажаючі. Кошти від продажу колекції будуть перераховані на офіційний Ethereum-гаманець для Мінцифри на гуманітарні потреби українців.



У першій частині NFT-колекції будуть твори українських художників. Незабаром у музей увійдуть твори художників з усього світу, відібрані світовими дизайнерами та художниками.

"Весь світ повинен знати про військові злочини Росії проти України", - зазначають у Держспецзв'язку.

Проект запустило Міністерство цифрової трансформації разом із українською блокчейн-спільнотою.