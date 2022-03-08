В Україні запустили чат-бот для допомоги дітям у воєнний час

Офіс Президента України спільно з ЮНІСЕФ та Міністерством соціальної політики створили у Telegram чат-бот для допомоги дітям у складних ситуаціях у воєнний час.
За допомогою бота можна:
🔻Тимчасово дати притулок дитині у своїй сім'ї
🔻Знайти втрачену дитину
🔻Повідомити про самотню дитину
🔻Повідомити про міжнародні організації, готові дати притулок українським дітям
🔻 Отримати відповіді на питання щодо дітей – є можливість звернутися на гарячу лінію
Через військові дії діти можуть опинитися далеко від батьків або потрапити в кризові ситуації. Наше спільне завдання – допомогти їм!
За допомогою бота можна:
🔻Тимчасово дати притулок дитині у своїй сім'ї
🔻Знайти втрачену дитину
🔻Повідомити про самотню дитину
🔻Повідомити про міжнародні організації, готові дати притулок українським дітям
🔻 Отримати відповіді на питання щодо дітей – є можливість звернутися на гарячу лінію
Через військові дії діти можуть опинитися далеко від батьків або потрапити в кризові ситуації. Наше спільне завдання – допомогти їм!
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