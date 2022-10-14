В Україні запустили анонімну гарячу лінію для психологічної підтримки чоловіків

09:23 14 жовтня Київ, Україна

В Україні запустили безкоштовну цілодобову гарячу анонімну лінію психологічної підтримки для чоловіків. Звертатися за допомогою можна з будь-яких питань, що викликають стрес.



Про це повідомляє Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA).

"Гаряча лінія за номерами 2345* (Vodafone та Lifecell) та +38 067 752 23 45 (Київстар) безкоштовна і працюватиме цілодобово. Операторами є кваліфіковані психологи з багаторічним досвідом психологічної практики", – йдеться у повідомленні.

Чоловіки можуть звертатися на лінію з будь-яких питань, що спричиняють стрес: проблеми на роботі або у відносинах, переживання через війну, складності в регуляції гніву і т.д.

"Фахівці допоможуть стабілізувати емоційний стан та знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій", - зазначають у Фонді ООН у галузі народонаселення в Україні.

За результатами опитування UNFPA серед чоловіків, 90% респондентів не мали досвіду звернення за професійною психологічною підтримкою у будь-якому вигляді.

“Чоловіки в Україні часто живуть із думкою, що мають вирішувати свої проблеми самостійно. Тому вони не звертаються за професійною допомогою”, – каже програмний менеджер UNFPA Олеся Компанієць.

Водночас майже кожен третій українець перебуває у стані значного дистресу, за якого людина не може адаптуватися до стресових ситуацій та їхніх наслідків.



Лінія анонімна, тому персональні дані тих, хто звернувся за допомогою, не збиратимуться.