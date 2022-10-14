В Україні запустили анонімну гарячу лінію для психологічної підтримки чоловіків

В Україні запустили безкоштовну цілодобову гарячу анонімну лінію психологічної підтримки для чоловіків. Звертатися за допомогою можна з будь-яких питань, що викликають стрес.
Про це повідомляє Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA).
Про це повідомляє Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA).
Чоловіки можуть звертатися на лінію з будь-яких питань, що спричиняють стрес: проблеми на роботі або у відносинах, переживання через війну, складності в регуляції гніву і т.д.
За результатами опитування UNFPA серед чоловіків, 90% респондентів не мали досвіду звернення за професійною психологічною підтримкою у будь-якому вигляді.
Водночас майже кожен третій українець перебуває у стані значного дистресу, за якого людина не може адаптуватися до стресових ситуацій та їхніх наслідків.
Лінія анонімна, тому персональні дані тих, хто звернувся за допомогою, не збиратимуться.
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