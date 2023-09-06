В Україні запускають проєкт для підтримки військових та їхніх близьких

Про це повідомили на сайті українського оборонного відомства.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ідея виникнення проєкту з'явилася під час спілкування з сім'ями військових, які перебувають у зоні активних бойових дій.

У Міноборони України презентували соціальний проєкт, щоб запобігти стресовим ситуаціям у сім'ях військових, а також поінформувати про платформи для комунікації зі Збройними силами. Ініціативу назвали "Сім'ям захисників".