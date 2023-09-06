В Україні запускають проєкт для підтримки військових та їхніх близьких
19:21 09 серпня Київ, Україна
У Міноборони України презентували соціальний проєкт, щоб запобігти стресовим ситуаціям у сім'ях військових, а також поінформувати про платформи для комунікації зі Збройними силами. Ініціативу назвали "Сім'ям захисників".
Про це повідомили на сайті українського оборонного відомства.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ідея виникнення проєкту з'явилася під час спілкування з сім'ями військових, які перебувають у зоні активних бойових дій.
"Часто у сімей мобілізованих виникають питання, наприклад, через відсутність зв'язку із захисником протягом кількох днів, відсутність комунікації з командуванням частини, недостатність поінформованості про те, куди звертатися за підтримкою.Тому ми об'єднали зусилля Міноборони, Генштабу, інститутів громадянського суспільства та розробили прості рекомендації з відповідями на найчастіші питання", - розповіла Маляр.
Міноборони розробило інформативний буклет та зняло три відеоролики соціальної реклами, які покликані допомогти сім'ям військових.
"Ми сподіваємося, що таким чином покращимо і спростимо, зробимо більш комфортними та спокійними очікування на близьких та рідних вдома. Вважаю, що у кожного в сім'ї десь на холодильнику ця пам'ятка-довідник обов'язково має бути. А хто звик користуватися мобільним - буклет доступний для завантаження через QR-код", - наголосила Ганна Маляр.
Буклет буде доступний у друкованому вигляді у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також у місцевих ЦНАПах. Буклет доступний через QR-код на сайті Міністерства оборони.
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