В Україні запускають нацпрограму з популяризації англійської мови

08:42 02 листопада Київ, Україна

В Україні запускають проєкт Future Perfect, який має на меті зробити англійську мову міжнародного спілкування в Україні, пише віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.



Для вивчення англійської запустили платформи Promova та Empower.



Платформа для вивчення мов із персоналізованим підходом Promova пропонує українцям преміум доступ до всіх мовних курсів на три роки. А онлайн-платформа для вивчення англійського Empower від Кембриджського університету доступна українським викладачам та студентам.



Програма буде відкрита для кожного незалежно від фінансового стану чи місця проживання. Українці отримають індивідуальний підхід та відкритий доступ до освітніх ресурсів.





За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 88% опитаних вважають, що українці мають обов'язково вивчати англійську мову. Крім того, трансформація статусу англійської як мови міжнародного спілкування в Україні є важливим кроком до членства в ЄС, що дозволить підвищити конкурентоспроможність українського бізнесу, науки, освіти інновацій та органів влади.



Саме тому президент України ініціював запуск національної програми Future Perfect, яка сформує попит на англійську серед українців. Координуватиме мовну програму Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство освіти і науки України та Міністерство культури та інформаційної політики України.