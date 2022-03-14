В Україні заборонили всі книги з Росії

19:19 14 березня Київ, Україна

В Україні заборонили ввезення та розповсюдження усієї видавничої продукції з Росії, повідомляє Державний комітет телебачення та радіомовлення України.



Держкомтелерадіо зупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території Росії (книг, журналів тощо).



Таке рішення було ухвалено на початку березня через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, щоб не допустити «культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців».