В Україні заборонили телеканал "Білорусь 24"

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Телеканал «Білорусь 24» вилучено з переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції, в зв'язку з трансляцією каналом забороненого в Україні контенту.

Відповідне рішення прийняла Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, повідомляє пресслужба Нацради 10 червня.

"Підставою для вилучення телеканалу з переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його ефірі аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрації на території України, і фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури і інформаційної політики в перелік осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави", - йдеться в повідомленні.

"Деякий час ефірне наповнення цього каналу помітно відрізнялося від типових провладних білоруських, оскільки це міжнародна версія, очевидно, вони на це звертали увагу. Але недавно нашим моніторингом були зафіксовані порушення", - заявив член Нацради Максим Онопрієнко.

Так, в ході моніторингу ефіру телеканалу "Білорусь 24" в період з 19 по 22 травня 2021 було виявлено трансляцію передач "Зрозуміти і знешкодити" за участю Олега Газманова; "Останній день" за участю ведучого Бориса Щербакова і "Слов'янський базар. Союзна держава запрошує. Пісняри - 50. Випуск 1" за участю Кормухіна. Популяризація білоруським замовником персон, внесених до зазначеного вище переліку, суперечить вимогам закону України "Про телебачення і радіомовлення".



Крім того, в ефірі телеканалу "Білорусь 24" зафіксована трансляція передачі "Панорама". У сюжеті за 21 травня під назвою "Український слід у спробі держперевороту в Білорусі" звучали висловлювання зневаги на адресу батальйону "Донбас", який в складі Національної гвардії захищає територіальну цілісність України від російської військової агресії (військове формування було названо "каральним батальйоном").



В іншому сюжеті за 22 травня під назвою "Зеленський відмовив росіянам у праві вважатися Корінним народом" поширювалася неправдива інформація, яка дезінформує аудиторію. У цьому повідомленні звучали звинувачення про відмову в Україні на законодавчому рівні захищати права національних меншин через безпідставне ототожнення категорій "національна меншина" і "корінний народ". Такий контент містить елементи розпалювання національної ворожнечі і очевидно має ознаки порушення закону України "Про телебачення і радіомовлення". Трансляція проходила в запису або використовувалися заздалегідь підготовлені сюжети, а отже, мовник мав можливість редакційного контролю пропонованої глядачам інформації на правдивість.