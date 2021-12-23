В Україні заплановано перепис населення – на витрати виділено 5 млрд гривень

10:58 23 грудень Київ, Україна

Щоб здійснити перепис населення, який в Україні не проводився вже десятиліттями, держава має витратити близько 5 мільярдів гривень.



Якщо ж ці гроші вкотре не знайдуть, як кажуть фахівці, це буде безпрецедентний випадок та міжнародна ганьба. Адже Україна – єдина у Європі держава, яка за останні кілька десятків років пропустила перепис населення, мотивуючи це великою собівартістю процесу.



Черговий раунд перепису завершується у 2024 році, і гроші на це Кабмін уже запланував. Сума розіб'ється на три роки.



Адже два роки перепис населення готується, а на третій – проводиться. Загалом ці гроші підуть на оплату праці 100 тисяч фахівців, які будуть залучені до проведення перепису та закупівлі обладнання.