В Україні зафіксований сплеск захворюваності на грип та ГРВІ

18:28 02 грудня Київ, Україна

Коронавірус, звичайно, відсунув на другий план сезонні захворювання, такі як грип і ГРВІ, однак забувати про них не варто. За даними Міністерства охорони здоров'я України, епідемічний поріг на сьогодні перевищений на 8,6%.



З початку епідемічного сезону по Україні:



• інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 9,1% більше аналогічного періоду минулого сезону;



• з 28 вересня по 22 листопада 2020 перехворіло 3,4% населення країни;



• госпіталізовані 1,5% хворих, з них 7 486 - діти до 17 років;



• летальних випадків не зареєстровано;



• проти грипу вакциновано 101 145 осіб.