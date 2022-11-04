В Україні зафіксували сплеск нових реєстрацій бізнесів

12:37 04 листопада Київ, Україна

У жовтні зафіксували сплеск нових реєстрацій ФОП та компаній, незважаючи на масовані обстріли рашистів українськими містами.



Про це свідчать дані Опендатаботу в рамках моніторингу "Економічний фронт України".



У жовтні було зареєстровано 21,3 тисячі ФОП та 3,2 тисячі компаній.

"Кількість реєстрацій нових бізнесів помітно "просіла" у перші тижні масованих обстрілів України, проте "нагнала втрачене" в останній тиждень місяця", - йдеться в повідомленні.

Аналітики пояснюють, що зазвичай найбільша кількість фопів реєструється на початку місяця, наприкінці періоду реєстрації падають, однак у жовтні показники першого та останнього тижня стабільно високі.



Загалом з початку великої війни було зареєстровано близько 170 тисяч нових ФОП