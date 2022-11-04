В Україні зафіксували сплеск нових реєстрацій бізнесів

12:37 04 листопада Київ, Україна

У жовтні зафіксували сплеск нових реєстрацій ФОП та компаній, незважаючи на масовані обстріли рашистів українськими містами.

Про це свідчать дані Опендатаботу в рамках моніторингу "Економічний фронт України".

У жовтні було зареєстровано 21,3 тисячі ФОП та 3,2 тисячі компаній.
"Кількість реєстрацій нових бізнесів помітно "просіла" у перші тижні масованих обстрілів України, проте "нагнала втрачене" в останній тиждень місяця", - йдеться в повідомленні.
Аналітики пояснюють, що зазвичай найбільша кількість фопів реєструється на початку місяця, наприкінці періоду реєстрації падають, однак у жовтні показники першого та останнього тижня стабільно високі.

Загалом з початку великої війни було зареєстровано близько 170 тисяч нових ФОП
Загальний "параліч" ринку відбився і на роботі бізнесу. Так, за даними сервісу "Вчасно", кількість договорів за місяць - у жовтні до вересня - впала на 8%. Однак це все ще в 1,5 рази більше за показники до великого вторгнення. Число актів, підписаних за допомогою сервісу документообігу, майже не змінилося», – наголосили дослідники.