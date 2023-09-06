В Україні зафіксували новий літній рекорд споживання світла

13:58 29 серпня Київ, Україна

В Україні 28 серпня зафіксували новий літній рекорд – вечірній максимум споживання світла перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%.



Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Це дуже високий показник з огляду на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії", - зазначили фахівці.

Енергетики зазначили, що були змушені для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії, загальний обсяг якої становив 1200 МВт-год.



Аварійна допомога є останньою та найдорожчою мірою екстреного реагування для балансування енергосистеми, що не потребує відключення споживачів.

"Вчора були зафіксовані короткочасні відключення дією захисту трьох високовольтних ліній у північному, центральному та західному регіонах. Знеструмлення споживачів не було, лінії працюють", - повідомили в компанії.

29 серпня здійснюється імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини в ранковий та вечірній час загальним обсягом 1638 МВт з максимальною потужністю в окремі години до 336 МВт. Експорт відсутній.



Як допомогти енергосистемі

охолоджуйте приміщення не нижче 23С;

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносьте використання електроприладів на ранкові або нічні години доби;

вимикайте світло, виходячи із приміщення.

Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій нові пошкодження у мережах на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. У Чернігівській області до знеструмлень через бойові дії додалося відключення 5 населених пунктів через негоду.