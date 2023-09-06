В Україні зафіксували новий літній рекорд споживання світла

В Україні 28 серпня зафіксували новий літній рекорд – вечірній максимум споживання світла перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%.
Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".
Енергетики зазначили, що були змушені для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії, загальний обсяг якої становив 1200 МВт-год.
Аварійна допомога є останньою та найдорожчою мірою екстреного реагування для балансування енергосистеми, що не потребує відключення споживачів.
Аварійна допомога є останньою та найдорожчою мірою екстреного реагування для балансування енергосистеми, що не потребує відключення споживачів.
29 серпня здійснюється імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини в ранковий та вечірній час загальним обсягом 1638 МВт з максимальною потужністю в окремі години до 336 МВт. Експорт відсутній.
Як допомогти енергосистемі
Як допомогти енергосистемі
- охолоджуйте приміщення не нижче 23С;
- вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
- переносьте використання електроприладів на ранкові або нічні години доби;
- вимикайте світло, виходячи із приміщення.
Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій нові пошкодження у мережах на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. У Чернігівській області до знеструмлень через бойові дії додалося відключення 5 населених пунктів через негоду.
В "Укренерго" додали, що після аварійного ремонту в роботу повернулися два енергоблоки теплових електростанцій, а в аварійний ремонт виведено один. Кількість блоків електростанцій у роботі обмежена.
Продовжуються масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, у планових ремонтах частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечення зростання споживання, особливо у вечірні години.
Продовжуються масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, у планових ремонтах частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечення зростання споживання, особливо у вечірні години.
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