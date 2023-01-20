В Україні зросло виробництво електроенергії - Укренерго

12:10 20 січня Київ, Україна

В Україні прогнозується незначне зростання споживання електроенергії. У той самий час, її виробництво зросло завдяки запуску одного з блоків ТЕЦ, а також збільшенню генерації на інших енергооб'єктах.



Про це повідомляє Укренерго у п'ятницю, 20 січня.

"Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. виробництво електроенергії збільшилося після виходу з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації інших ТЕЦ та ГЕС, а також відновлюваних джерел енергії (ВІЕ). У вечірній пік генерація може покрити трохи більше 3/4 споживання. Усім обленерго доведено ліміти споживання за добу... Перевищення лімітів призводить до ризику створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їхнього запобігання використовуються аварійні "відключення", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що вчора ввечері внаслідок артобстрілу знову відключалася лінія електропередачі, яка забезпечувала живлення Запорізької атомної електростанції. Лінію оперативно вдалося повернути у роботу.