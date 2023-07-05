В Україні зросло споживання електроенергії - Укренерго

На тлі підвищення температури в Україні фіксується зростання споживання електроенергії у період з 16 до 23 години у зв'язку з використанням кондиціонерів.
Про це повідомляє пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".
Про це повідомляє пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".
Також змінився період максимального споживання протягом доби. З огляду на це компанія закликає зменшити споживання електрики ввечері.
Компанія просить споживачів перенести застосування потужної техніки з вечірніх годин в інші години доби або на ніч, а також не включати кілька потужних приладів одночасно.
При цьому виробництва електроенергії є достатньо для забезпечення потреб споживачів, запевнили в компанії.
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