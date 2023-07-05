В Україні зросло споживання електроенергії - Укренерго

17:14 05 липня Київ, Україна

На тлі підвищення температури в Україні фіксується зростання споживання електроенергії у період з 16 до 23 години у зв'язку з використанням кондиціонерів.



Про це повідомляє пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Зі зростанням температури повітря споживання в енергосистемі у вечірні години вчора збільшилося на 9% порівняно з аналогічним періодом у будні на минулому тижні", — йдеться в повідомленні.

Також змінився період максимального споживання протягом доби. З огляду на це компанія закликає зменшити споживання електрики ввечері.

"Якщо минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 - 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16.00 до 23:00. Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування, необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби :00 до 23:00", - розповіли в Укренерго.

Компанія просить споживачів перенести застосування потужної техніки з вечірніх годин в інші години доби або на ніч, а також не включати кілька потужних приладів одночасно.



При цьому виробництва електроенергії є достатньо для забезпечення потреб споживачів, запевнили в компанії.