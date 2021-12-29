В Україні зросла кількість пасажирських перевезень

09:31 29 грудень Київ, Україна

Державна служба статистики повідомляє про зростання пасажирських перевезень в Україні. Так, за 11 місяців року транспортні компанії перевезли близько 2,428 мільярда пасажирів. Це на 3,5% більше проти минулорічного показника.



За інформацією Держстатистики, обсяг пасажирообороту транспортних підприємств за цей період склав 57,4 мільярда пасажиро-кілометрів, що вище на 27,5% проти 2020 року.



Зокрема, залізничним транспортом скористалися 75 мільйонів пасажирів (разом із міською електричкою), що більше на 19,6%, ніж було торік у цей період; автомобільним транспортом – 999,4 мільйона пасажирів, що на 0,8% більше; авіаційним транспортом - 8,7 млн осіб, що на 92,3% більше; водним транспортом – 500 тисяч пасажирів, що на 51,1% більше.



Трамваями скористалися трохи менше громадян — 364 мільйони пасажирів, а це на 5,8% нижче, ніж було в січні-листопаді минулого року, метрополітеном — 437,2 мільйона (більше на 17,7%), тролейбусами — 542,8 мільйона, на 2,7% більше).



Дані наведено без урахування інформації з окупованих територій.



Зазначимо, що за підсумками січня-листопада 2020 року в Україну вітчизняні транспортні компанії успішно перевезли не менше 2,345 млрд пасажирів. Це на 39,9% відрізняється від результату, що спостерігався за аналогічний період 2019 року.