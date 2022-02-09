В Україні зросла кількість медвідходів

07:01 09 лютий Київ, Україна

Більшість медичних установ по всьому світу не володіють спеціальним обладнанням для утилізації використаних медичних засобів. Початок пандемії у кілька разів збільшив кількість цих відходів. Згодом, це стало серйозною проблемою та загрозою навколишньому середовищу.



Точнісінько підрахувати кількість медвідходів в Україні практично неможливо — ця статистика просто не ведеться. Але не важко здогадатися, що більша їхня частина вирушає на звичайні полігони для сміття разом з рештою побутового сміття. Щодня рівень забруднення медичними відходами стрімко зростає, що негативно впливає на ґрунт, воду та решту природного ресурсу.



Цю проблему необхідно вирішувати якнайшвидше, на державному та міжнародному рівнях, винаходячи нові дієві механізми щодо утилізації відходів, а також щодо заміни одноразових засобів багаторазовими.