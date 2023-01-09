В Україні обрали головне слово 2022 року

13:24 09 січня Київ, Україна





Про це За версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово" словом 2022 року стала фраза "Російський військовий корабель, йди…".Про це повідомили на сайті проєкту.

"Вираз, по суті, є рімейком української національної ідеї, сформульованої Лесем Подерв'янським ще у 2014 році, - "від*ся від нас". Найширше використання цього та інших ненормативних висловів усіма верствами суспільства демонструє трансгресію суспільних норм, характерну для війни", – пояснюють у "Мислово".

Там також додають, що ця відповідь українського захисника острова Зміїний росіянам стала лейтмотивом опору України російській озброєній агресії.



2022 року всі претенденти на звання "слова року" були пов'язані з війною:

"Доброго вечора, ми з України!" – мем-вітання російсько-української війни;

"катастрофа" – війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною, а також персональною катастрофою для мільйонів людей;

"біженці/переселенці" – мільйони людей були змушені залишити свої будинки;

"ЗСУ" – як символ віри українців у перемогу;

"волонтер, доброволець" – як і вісім років тому тисячі людей за покликом серця об'єдналися у боротьбі проти ворога;

"геноцид, терор" – ця війна має геноцидальний характер, і росія застосовує терористичні методи;

"допомога" – міждержавна та міжлюдська допомога мали надзвичайне значення для успіху українського спротиву.

У 2021 словом року вибрали "вакцину", а в 2020 - "коронавірус". Загалом "Мислово" обирає слово року вдесяте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та значущість.