В Україні обрали головне слово 2022 року

13:24 09 січня Київ, Україна

За версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово" словом 2022 року стала фраза "Російський військовий корабель, йди…".

Про це повідомили на сайті проєкту.
"Вираз, по суті, є рімейком української національної ідеї, сформульованої Лесем Подерв'янським ще у 2014 році, - "від*ся від нас". Найширше використання цього та інших ненормативних висловів усіма верствами суспільства демонструє трансгресію суспільних норм, характерну для війни", – пояснюють у "Мислово".
Там також додають, що ця відповідь українського захисника острова Зміїний росіянам стала лейтмотивом опору України російській озброєній агресії.

2022 року всі претенденти на звання "слова року" були пов'язані з війною:
  • "Доброго вечора, ми з України!" – мем-вітання російсько-української війни;
  • "катастрофа" – війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною, а також персональною катастрофою для мільйонів людей;
  • "біженці/переселенці" – мільйони людей були змушені залишити свої будинки;
  • "ЗСУ" – як символ віри українців у перемогу;
  • "волонтер, доброволець" – як і вісім років тому тисячі людей за покликом серця об'єдналися у боротьбі проти ворога;
  • "геноцид, терор" – ця війна має геноцидальний характер, і росія застосовує терористичні методи;
  • "допомога" – міждержавна та міжлюдська допомога мали надзвичайне значення для успіху українського спротиву.
У 2021 словом року вибрали "вакцину", а в 2020 - "коронавірус". Загалом "Мислово" обирає слово року вдесяте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та значущість.