В Україні вводяться екстрені відключення електроенергії

11:24 31 жовтня Київ, Україна

У зв'язку з масованими атаками окупантів критичної інфраструктури, 31 жовтня в Україні вводять екстрені відключення електроенергії.



Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, енергетична компанія Yasno у Facebook.

"Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії", - зазначив Тимошенко.

Представник ОП нагадав, що російські терористи вкотре завдали масованого удару по об'єктах енергосистеми низки областей України.



За його словами, частину ракет вдалося збити ППО, але частина влучила в ціль.



Служби працюють на місцях над ліквідацією наслідків.



Енергетична компанія Yasno повідомила, що енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми та закликала людей вимкнути або обмежити використання енергоємних приладів.



Більше інформації компанія обіцяла надати пізніше.